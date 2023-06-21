Чому не можна заряджати телефон до 100%: помилка, яка може "вбити" ваш гаджет

Ці поради допоможуть продовжити термін служби акумулятора вашого смартфона.

Щодня обходитися без смартфона стає дедалі важче, адже цей гаджет вже давно перестав бути просто засобом зв’язку. Однак надмірне використання телефону може вплинути на його акумулятор. Щоб уникнути проблем, слід уникати заряджання смартфона до 100%.

Якщо ви дійсно турбуєтеся про час автономної роботи свого телефону, від такої звички варто відмовитися якнайшвидше, пише портал santeplus. Те, що телефон може нормально працювати лише зі 100% зарядженою батареєю, не більше ніж міф.

Щобільше, така практика є небезпечною. Фахівці настійно не рекомендують віддавати перевагу так званим повним зарядкам, оскільки вони даремно нагріватимуть акумулятор телефону. В результаті батарея може вийти з ладу швидше, ніж очікувалося, що зрештою вплине на термін служби телефону.

Також, якщо ви підтримуєте зарядку до 100%, ваш телефон ризикує втратити місткість, а батарея буде розряджатися все швидше і швидше. Щоб уникнути цього, рекомендується вибирати часткові цикли заряджання протягом дня. В ідеалі підтримувати рівень заряду між 40 та 80%, уникаючи падіння нижче 25%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити влітку, щоб ваш смартфон з легкістю зміг пережити спеку. Є кілька простих, але ефективних порад, які збережуть життя телефону.