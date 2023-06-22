Чому категорично не можна користуватися телефоном під час заряджання: небезпека, про яку багато хто не знає

Цю помилку припускаються багато користувачів

Останніми роками технології сильно розвинулися, і мобільні телефони стали важливим інструментом для користувачів. Часто, коли акумулятор телефону розряджено, ми продовжуємо користуватися смартфоном, поки він заряджається.

На жаль, це не дуже гарна ідея, пише портал santeplus. І пов’язано це з тим, що використання мобільного телефону під час заряджання призводить до перегріву пристрою та швидше скорочення терміну служби батареї.

Використання гаджета під час заряджання, звичайно, звичайна практика, але це також додаткова причина деградації батареї. З одного боку, акумулятор навантажується, а з іншого боку, його температура підвищується. Тому настійно рекомендується виконувати процес заряджання, коли телефон перебуває у стані спокою.

Рекомендується підтримувати заряд батареї між 20% та 80%, це оптимальний діапазон для літій-іонних акумуляторів. Однак серйозних наслідків не буде, якщо акумулятор час від часу заряджатиме до 100%.

Раніше "Телеграф" писав про те, як доглядати смартфон у літній час. Наші гаджети можуть зіпсуватися, якщо залишити їх за небезпечної температури.