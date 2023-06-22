Краще Storm Shadow, але українська – яка ракета і коли може надійти на озброєння ЗСУ

Ракета потребує деяких доробок

Неодноразове успішне застосування переданої раніше далекобійної англо-французької авіаційної ракети Storm Shadow довело ефективність подібної зброї в сучасній війні. І тому особливо важливо завершити роботи над українською далекобійною ракетою ОТРК "Сапсан", що ведеться з 2011 року. І це можливо, але за виконання низки умов.

Про це в інтерв’ю "Апостроф ТБ" розповів голова асоціації "Західноукраїнське об’єднання підприємств оборонно-промислового комплексу" Ігор Крол.

За його словами, розробкою ракети з 2009 року займалися ДКБ "Південне" та Південмаш. І зараз більша частина цієї роботи вже виконана — "Сапсан" готовий приблизно на 65-70%, але добудова оперативно-тактичного ракетного комплексу потребує певного часу та коштів.

За словами Ігоря Крола, на закінчення робіт потрібно близько 500 млн дол., тобто близько 19 млрд грн із держбюджету та понад 8 місяців часу. Таким чином, прийняття на озброєння ракети може відбутися не раніше 2024 року, тоді як міністр оборони України Олексій Резніков говорив про можливість завдання удару по окупантам ОТРК "Сапсан" вже в 2023 році.

Але закінчення робіт дасть ЗСУ повноцінний ракетний комплекс, здатний бити на дальності понад 400 км, що робить його кращим за Storm Shadow, з його показником понад 250 км для експортного варіанта ракети.

Також абсолютна більшість компонентів "Сапсана" будуть вироблятися в Україні, а імпортні комплектуючі не відіграють вирішальної ролі у створенні ракети.

При виході оборонних підприємств України на повну потужність на рік можна буде виготовляти близько 20 подібних ракет, вважає Ігор Крол.

У той же час вже цього року Україна може отримати довгоочікувані американські ракети ATACMS, але й вони з їхньою дальністю в 300 км поступаються перспективному "Сапсану", проте можуть бути отримані вже цього року.