Як зарядити телефон швидше, коли ви поспішаєте: три ефективні хитрощі

Гарні навички, які допоможуть швидко зарядити гаджет.

Смартфон – незамінний помічник у повсякденному житті. Однак може статися так, що коли він поставлений на зарядку, він харчується повільно. На щастя, це можна прискорити, зробивши правильні кроки.

Харчування вашого смартфона може бути довгим, якщо ви припуститеся певних помилок, пише портал santeplus. Докладніше — далі в матеріалі.

Як швидко зарядити телефон

Не використовуйте телефон під час заряджання

Це звичка, яка подовжує час роботи пристрою. Тому, щоб швидко зарядити гаджет, ви повинні максимально уникати використання свого пристрою, щоб прискорити процес заряджання.

Переведіть телефон у режим польоту

Якщо ви поспішаєте і вам необхідно швидко зарядити свій смартфон, увімкнення режиму польоту — це те, що вам потрібно. Ця функція пристрою допоможе менше використовувати акумулятор і, таким чином, заощадити багато часу на підзарядці телефону.

Закрийте всі програми

Щоб швидко зарядити телефон, не потрібно використовувати акумулятор. Проте встановлені програми та різні функції є енергомісткими та можуть значно сповільнити час заряджання. Тому правильним кроком буде деактивувати всі відкриті програми, з’єднання Bluetooth, Wi-Fi та 4G. Також рекомендується вимкнути всі непотрібні функції, якщо телефон увімкнено під час заряджання.

Раніше "Телеграф" писав про те, як заощадити заряд смартфона. Головним пожирачем енергії вважають екран, але одне налаштування покращить ситуацію.