Одне просте налаштування значно заощадить заряд вашого телефону: що робити

Хитрість для оптимізації часу автономної роботи гаджета

У міру того, як використання смартфона стає все більш і більш поширеним, акумулятору стає все важче працювати протягом тривалого часу. Щоб не виснажувати його без необхідності, достатньо виконати прості налаштування на телефоні, щоб уникнути можливої відмови батареї.

Незалежно від того, чи працює ваш гаджет під керуванням iOS або Android, смартфон може зберігати максимальний заряд, якщо ви налаштуєте лише одну функцію. Це допоможе вам створити хороший баланс між використанням та автономністю телефону, пише портал santeplus.

Як продовжити зарядку телефону

Якщо ви не користуєтеся телефоном, зазвичай потрібна хвилина або дві, щоб екран заблокувався та вимкнувся. Це функція режиму очікування телефону, яка автоматично вмикається після певного періоду бездіяльності. Тому, щоб скористатися тривалішою автономією, рекомендується максимально скоротити її.

На пристрої Android перейдіть до "Параметри", а потім у розділі "Екран" торкніться "Час очікування екрана". Потім ви зможете вибрати тривалість від 15 секунд до 10 хвилин.

На iPhone перейдіть до "Параметри", потім "Яскравість і дисплей", потім "Автоблокування" та виберіть тривалість.

Однак будьте обережними, щоб не вибрати дуже короткий термін. Іноді це може стати обмеженням коли ви читаєте контент на своєму смартфоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити влітку, щоб ваш смартфон з легкістю зміг пережити спеку. Є кілька простих, але ефективних порад, які збережуть життя телефону.