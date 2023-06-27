Корисна звичка, про яку ви не знали: чому розумно заряджати телефон лише до 50%

Ці навички продовжать життя вашого мобільного пристрою.

Переважна більшість заряджають свій телефон доти, доки батарея не покаже 100%. Однак це звичка, яка згодом може пошкодити акумулятор. Найкраще зарядити акумулятор до 50%, і ось чому.

Щоб мати максимально робочий смартфон, важливо дотримуватись правил зарядки, пише santeplus. Щоб ваш телефон не зламався завчасно, важливо виробити гарні звички заряджання.

Яких помилок слід уникати під час заряджання смартфона:

Не використовуйте смартфон, доки він підключений до мережі.

Не заряджайте свій смартфон дешевим зарядним пристроєм.

Не підключайте смартфон до комп’ютера, щоб зарядити його.

Не заряджайте свій смартфон до 100% і не чекайте, щоб він розрядився менш ніж на 10%.

Не рекомендується заряджати телефон усю ніч.

Навіщо заряджати телефон до 50%

Якщо ви хочете зберегти свій смартфон протягом тривалого часу, ви повинні правильно живити його та дотримуватись відповідних звичок зарядки. Замість того, щоб повністю заряджати акумулятор, рекомендується робити це поетапно протягом дня, тобто до 3 разів на день. Для гарної та тривалої роботи достатньо, що гаджет був заряджений на 50% циклу. Це допоможе зберегти автономність телефону довше.

Телеграф писав раніше, які хитрощі можна використовувати, щоб зарядити телефон швидше. Це буде дуже корисно людям, які завжди кудись поспішають.