Швидкість інтернету буде жахливою: два місця в будинку, де не варто розміщувати Wi-Fi-роутер

Не всі приміщення в житлі підходять для розміщення роутера

Швидкість інтернету може залежати від розташування Wi-Fi-роутера у будинку. На маршрутизатор впливає все: предмети, що знаходяться поруч із ним, саме приміщення, вибране для розміщення пристрою.

Не рекомендується ставити Wi-Fi-роутер у двох місцях помешкання, інакше сигнал буде поганим. Про це розповідає видання The Sun.

По-перше, небажано розміщувати маршрутизатор Wi-Fi в саду або задньому дворі. Влітку може виникнути така ідея, але це лише погіршить швидкість інтернету. Погода може вплинути на роботу Wi-Fi, а також на відстань між маршрутизатором та вашими пристроями. Тоді як рослини можуть послабити сигнал. Якщо вам потрібна більш висока швидкість інтернету, коли ви перебуваєте в саду або у дворі, просто спробуйте поставити маршрутизатор поруч із вікном.

По-друге, не варто розміщувати Wi-Fi-роутер у коморі. Безлад навколо негативно позначиться на подачі інтернету. Ба більше, є ризик заблокувати вентиляційні отвори маршрутизатора, що загрожує перегріванням пристрою аж до несправності.

Найкраще рішення — поставити маршрутизатор Wi-Fi десь на відкритому просторі, за можливості, в центрі будинку. Пристрій повинен перебувати над підлогою. Крім того, краще уникати металевих предметів і гаджетів Bluetooth, щоб не знизити швидкість Wi-Fi. Бетон – ще один матеріал, який протипоказаний під час вибору місця для маршрутизатора.

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