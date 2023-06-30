Новий удар у спину росії: ЗСУ отримали з Сербії цікаві боєприпаси

Боєприпаси були виготовлені цього року і мають одну особливість

Сербію традиційно вважають союзником кремля, проте президент республіки Александар Вучич поводиться все прохолодніше, і не заперечує проти продажу Белградом боєприпасів для їх передачі Києву. Так, йдеться про 120 мм мінометні осколково-фугасні міни M62P10, вже помічені на озброєнні українських воїнів.

Відповідне фото розмістив Telegram-канал Clash Report, уточнивши, що міни зовсім "свіжі" і були виготовлені на державному підприємстві в Сербії в 2023 році.

Як повідомляє інформація від виробника, міни M62P10 мають загальну вагу 12,8 кг, з яких 2,4 — припадають на тротил. Дальність пострілу міни становить трохи більше 6500 метрів, а під час вибуху осколки накривають радіус 18 метрів від місця влучання.

Сербські міни в упаковці

Самі міни дуже надійні — їх можна використовувати при температурі повітря від -30 до +50 ° С, а підривник стає на бойовий взвод через 8 метрів після вильоту зі ствола міномету, що робить їх використання розрахунком набагато безпечнішим, ніж при миттєвому взводі.

Тим часом ЗСУ очікують від Німеччини поставок артилерійських снарядів Vulcano, за точністю рівних ракетам РСЗВ HIMARS, але набагато дешевших.