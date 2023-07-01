Робіть це з телефоном один раз на тиждень — і він почне працювати швидше

Особливо актуально для тих пристроїв, які мають проблеми з роботою додатків

Смартфони в наш час стали невід’ємною частиною повсякденного життя, проте далеко не всі користувачі знайомі з деякими корисними порадами щодо їх правильної експлуатації, навіть після тривалого використання.

На думку експертів, щоби продовжити термін служби телефону, рекомендується виконувати одну просту операцію хоча б раз на тиждень. Про це пише itechua.

Що потрібно робити зі смартфоном раз на тиждень

Фахівці радять перезавантажувати пристрій, особливо якщо він уповільнюється або має проблеми з роботою додатків. Щотижня вимикайте телефон на хвилину, щоб дати йому відпочити, а потім вмикайте знову.

Така проста міра дозволяє звільнити пам’ять пристрою, знизити ймовірність збоїв, підвищити швидкість його роботи та продовжити термін служби батареї. Не варто забувати, що навіть при вимкненому екрані гаджет все ще активний, тому варто давати йому відпочивати хоча б раз на тиждень.

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