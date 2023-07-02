Розетка або порт: що підключати першим, щоб телефон заряджався правильно

Під час заряджання мобільного телефону важливий кожен крок

Існує кілька простих правил заряджання мобільного телефону, і мова не тільки про рекомендований експертами відсоток заряду. Важливо також правильно підключати гаджет до мережі.

Що включати першим: зарядний пристрій у розетку або кабель заряджання в порт смартфона? Відповідь на це питання дає ресурс Gizchina.

Якщо потрібно продовжити автономний час роботи телефону, зверніть увагу на спосіб підключення зарядного пристрою до телефону, а потім до джерела живлення. Є два варіанти. Перший: ви спочатку підключаєте вилку до джерела живлення, а потім використовуєте кабель для підключення до мобільного телефону. Другий: спочатку підключити зарядний кабель до смартфону, а вже потім підключити вилку до розетки.

Правильний шлях – перший. Перш ніж вставляти кабель у телефон, спочатку підключіть зарядний пристрій до джерела живлення. Таке правило пов’язане з перепадами напруги, які відбуваються під час запуску зарядки.

До слова, правильно треба й відключати телефон. Спочатку витягніть кабель з порту гаджета, а потім від’єднайте зарядний блок від мережі.

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