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Чому телефон швидко розряджається, коли ним не користуються: основні причини

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Завдяки цим порадам вам не потрібно буде часто заряджати телефон Новина оновлена 04 липня 2023, 10:30
Завдяки цим порадам вам не потрібно буде часто заряджати телефон. Фото pexels.com

Термін служби батареї залежить від ваших звичок.

Втомилися заряджати телефон кілька разів на день? Все просто — ваша батарея може швидко розряджатися, навіть коли ви не користуєтесь телефоном, через деякі функції, які залишаються увімкненими, навіть якщо ви цього не помічаєте. І не тільки.

Якщо батарея не працює весь день і швидко розряджається, це можна пояснити декількома причинами, пише портал santeplus. Докладніше — далі в матеріалі.

Чому телефон швидко розряджається

  • Акумулятор телефону

Коли наш телефон починає швидко розряджатися, перше, що може бути, це погіршення стану батареї. Якщо ваш телефон вже старенький, то, швидше за все, проблема саме в акумуляторі.

  • Активовані функції

Bluetooth, Wi-Fi або GPS – це функції, які споживають енергію. Якщо ви залишите їх увімкненими без необхідності протягом дня, ваша батарея може розряджатися швидше.

  • Яскравість телефону

Яскравість сильно споживає енергію, якщо вона максимальна. Чим яскравіший екран вашого телефону, тим швидше розряджається батарея.

  • Несправний або невідповідний зарядний пристрій

Якщо ви помітили швидке або навіть ненормальне падіння заряду батареї, перевірте зарядний пристрій на наявність ознак зносу.

  • Надмірні повідомлення

Отримання великої кількості повідомлень протягом дня скорочує термін служби батареї, адже вони є енергоємними. Повідомлення використовують яскравість та звук пристрою, а іноді навіть вібрацію. Все це споживає енергію!

  • Програми, що працюють у фоновому режимі

Деякі програми можуть продовжувати працювати у фоновому режимі, навіть якщо ви не використовуєте їх безпосередньо. Це стосується геолокації, VPN чи антивірусу.

  • Енергоємні програми

Перед встановленням програми на телефон важливо перевірити його споживання енергії. Деякі програми дуже енергоємні і можуть вплинути на автономність батареї. Це стосується й соціальних мереж.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пришвидшити зарядку мобільного телефону. Лайфхаки стануть у нагоді у випадку, якщо ваш час буде обмежено.

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