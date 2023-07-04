Чому телефон швидко розряджається, коли ним не користуються: основні причини
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Термін служби батареї залежить від ваших звичок.
Втомилися заряджати телефон кілька разів на день? Все просто — ваша батарея може швидко розряджатися, навіть коли ви не користуєтесь телефоном, через деякі функції, які залишаються увімкненими, навіть якщо ви цього не помічаєте. І не тільки.
Якщо батарея не працює весь день і швидко розряджається, це можна пояснити декількома причинами, пише портал santeplus. Докладніше — далі в матеріалі.
Чому телефон швидко розряджається
- Акумулятор телефону
Коли наш телефон починає швидко розряджатися, перше, що може бути, це погіршення стану батареї. Якщо ваш телефон вже старенький, то, швидше за все, проблема саме в акумуляторі.
- Активовані функції
Bluetooth, Wi-Fi або GPS – це функції, які споживають енергію. Якщо ви залишите їх увімкненими без необхідності протягом дня, ваша батарея може розряджатися швидше.
- Яскравість телефону
Яскравість сильно споживає енергію, якщо вона максимальна. Чим яскравіший екран вашого телефону, тим швидше розряджається батарея.
- Несправний або невідповідний зарядний пристрій
Якщо ви помітили швидке або навіть ненормальне падіння заряду батареї, перевірте зарядний пристрій на наявність ознак зносу.
- Надмірні повідомлення
Отримання великої кількості повідомлень протягом дня скорочує термін служби батареї, адже вони є енергоємними. Повідомлення використовують яскравість та звук пристрою, а іноді навіть вібрацію. Все це споживає енергію!
- Програми, що працюють у фоновому режимі
Деякі програми можуть продовжувати працювати у фоновому режимі, навіть якщо ви не використовуєте їх безпосередньо. Це стосується геолокації, VPN чи антивірусу.
- Енергоємні програми
Перед встановленням програми на телефон важливо перевірити його споживання енергії. Деякі програми дуже енергоємні і можуть вплинути на автономність батареї. Це стосується й соціальних мереж.
Раніше "Телеграф" розповідав, як пришвидшити зарядку мобільного телефону. Лайфхаки стануть у нагоді у випадку, якщо ваш час буде обмежено.