Чому телефон швидко розряджається, коли ним не користуються: основні причини

Термін служби батареї залежить від ваших звичок.

Втомилися заряджати телефон кілька разів на день? Все просто — ваша батарея може швидко розряджатися, навіть коли ви не користуєтесь телефоном, через деякі функції, які залишаються увімкненими, навіть якщо ви цього не помічаєте. І не тільки.

Якщо батарея не працює весь день і швидко розряджається, це можна пояснити декількома причинами, пише портал santeplus. Докладніше — далі в матеріалі.

Чому телефон швидко розряджається

Акумулятор телефону

Коли наш телефон починає швидко розряджатися, перше, що може бути, це погіршення стану батареї. Якщо ваш телефон вже старенький, то, швидше за все, проблема саме в акумуляторі.

Активовані функції

Bluetooth, Wi-Fi або GPS – це функції, які споживають енергію. Якщо ви залишите їх увімкненими без необхідності протягом дня, ваша батарея може розряджатися швидше.

Яскравість телефону

Яскравість сильно споживає енергію, якщо вона максимальна. Чим яскравіший екран вашого телефону, тим швидше розряджається батарея.

Несправний або невідповідний зарядний пристрій

Якщо ви помітили швидке або навіть ненормальне падіння заряду батареї, перевірте зарядний пристрій на наявність ознак зносу.

Надмірні повідомлення

Отримання великої кількості повідомлень протягом дня скорочує термін служби батареї, адже вони є енергоємними. Повідомлення використовують яскравість та звук пристрою, а іноді навіть вібрацію. Все це споживає енергію!

Програми, що працюють у фоновому режимі

Деякі програми можуть продовжувати працювати у фоновому режимі, навіть якщо ви не використовуєте їх безпосередньо. Це стосується геолокації, VPN чи антивірусу.

Енергоємні програми

Перед встановленням програми на телефон важливо перевірити його споживання енергії. Деякі програми дуже енергоємні і можуть вплинути на автономність батареї. Це стосується й соціальних мереж.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пришвидшити зарядку мобільного телефону. Лайфхаки стануть у нагоді у випадку, якщо ваш час буде обмежено.