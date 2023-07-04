Гвинтівка 130 років "від народження": з чим воюють окупанти і чому вона може бути небезпечна

Незважаючи на вік, зброя могла бути небезпечною, але бійцям ЗСУ пощастило

У ході контрнаступу ЗСУ наші бійці знищують ворога, беруть полонених і трофеї, серед яких виявляються справжні раритети на кшталт гвинтівки Мосіна. Останню почали випускати понад 130 років тому.

Трофей продемонстрували у своєму Telegram-каналі бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які борються під Бахмутом, і дуже здивувалися такому спорядженню російських окупантів.

Справді, гвинтівка Мосіна, вироблена з 1891 року і модернізована 1930-го, у вік автоматичної зброї виглядає повним анахронізмом. Магазин на п’ять патронів та ручне заряджання після кожного пострілу робить власника такої гвинтівки беззахисним перед бійцем з автоматом Калашнікова та 30 набоями в ріжку, які він може випустити за три секунди.

В результаті, при зіткненні на близьких дистанціях у міській забудові чи окопах, як це сталося під час наступу 3-ї штурмової бригади, гвинтівка Мосіна програє сучасним автоматичним гвинтівкам.

Але все ж таки ставитися з зневагою до 130-річного "ветерана" не варто, адже разом зі снайперським прицілом з "мосинки" можна впевнено бити на відстань більше 1 км, у той час "калаш" працює максимум на 500-600 метрах.

У снайперському варіанті мосинка небезпечніша за АК

На щастя, оптики на гвинцівці, що дісталася бійцям ЗСУ як трофей, не було, що зробило її марною у протистоянні з українськими військовими.

Зазначимо, що в руках бійців ЗСУ часто з’являються імпортні "стволи", які часто купуються за свої гроші.