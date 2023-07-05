Якщо не обмежити цю функцію, то телефон розряджатиметься миттєво: простий лайфхак

Зверніть увагу на те, як працюють геолокаційні служби на вашому смартфоні

Мобільний телефон може розряджатися не тільки через популярні застосунки, а й через деякі функції. Наприклад, не варто давати кожній програмі доступ до місця розташування, інакше гаджет миттєво втрачатиме заряд.

Щоб продовжити час роботи смартфона без заряджання, обмежте роботу служб геолокацій. Про простий лайфхак пише Gizchina.

Користувачам необхідно визначити, коли та як програми можуть отримати доступ до розташування. Налаштування параметрів служб визначення розташування допоможе заощадити заряд батареї. Обмежте кількість додатків, які мають постійний доступ до вашого місцезнаходження.

Щоб заощадити заряд батареї, налаштувавши геолокаційну службу, виконайте кілька простих кроків. Так, відкрийте "Параметри", виберіть "Конфіденційність", а потім натисніть "Служби геолокації". Ви побачите список усіх програм на вашому пристрої, які запросили доступ до вашого розташування.

Тепер ви можете налаштувати параметри для кожної програми. Зазвичай смартфони пропонують чотири можливі варіанти. Перше і найкраще рішення — переключити доступ до розташування на індикатор "Ніколи". Це дозволить максимально заощадити заряд батареї.

Другий варіант — опція "Запитати наступного разу". Так ви отримаєте вікно, що спливає, наступного разу, коли програма запросить доступ до геоданих.

Третій варіант — "При використанні програми". Таке налаштування дає можливість додатку визначати ваше місцезнаходження лише тоді, коли він є відкритим.

Індикатор "Завжди" дозволить програмі отримувати доступ до вашого розташування в будь-який час, незалежно від того, відкрита вона або закрита. Такий вибір спричинить максимальну витрату заряду акумулятора.

Додамо, що користувачі можуть вимкнути служби позиціонування для всіх програм одночасно, однак робити це не варто. Важливі застосунки-навігатори в такому разі не працюватимуть коректно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заощадити заряд батареї на iPhone. Користувачам порадили відключити лише одну не найнеобхіднішу функцію.