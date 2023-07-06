Як розпізнати, що ваш телефон уже старенький: 5 "дзвіночків"

Пристрою пора на пенсію

Проблеми, пов’язані з використанням застарілих мобільних телефонів, є стандартними, проте викликають дискомфорт. Деякі люди вважають за краще оновлювати свої смартфони щорічно, тоді як інші настільки прив’язані до свого гаджета, що зазнають труднощів при переході до нового телефона, до якого їм доводиться довго звикати.

Ось п’ять основних ознак, які свідчать про необхідність заміни старого смартфона. Як пише itechua, продуктивність пристрою залежить від стану акумулятора, обсягу внутрішньої пам’яті та працездатності додатків.

Батарея перестала тримати заряд

У міру наближення до кінця терміну служби батареї автономність значно знижується. Виникає необхідність частої перезарядки. Зрозуміло, що можна придбати нову батарею, але це буде лише тимчасовим рішенням.

Внутрішня пам’ять постійно переповнюється

У міру того, як телефон старіє, виникає проблема нестачі вільного простору для збереження нових файлів. Є можливість провести очищення непотрібних файлів на диску, але це лише тимчасове розв'язання проблеми.

Системні збої та зависання

Рівень вимог до ПЗ та програм зростає швидко, і зрештою ваш телефон почне проявляти проблеми при запуску як встановлених раніше, так і нових програм.

Несумісність із новими додатками

Регулярні оновлення ПЗ є невід’ємною частиною, однак не всі пристрої здатні впоратися з такими змінами. Зрештою виникнуть проблеми при встановленні нових додатків.

Застаріла камера

Якщо при покупці вашого смартфона він вважався найкращим у категорії з камерою, то згодом його фотографії перестануть бути ідеальними. Завжди існує конкуренція, тому з’являється значно просунутіша модель, що змінює попередню хорошу.

Додамо, що при неправильних діях під час зарядки можна пошкодити акумулятор телефону. Раніше "Телеграф" писав, як грамотно продовжити життя батареї смартфона.