Ця функція є в кожному телефоні: що увімкнути, щоб зарядити гаджет вдвічі швидше

Цей трюк значно заощадить вам час заряджання

Попри різноманітність моделей смартфонів, зберігається та сама проблема: місткість акумулятора не завжди ефективна і доводиться гаджет заряджати кілька разів на день. На щастя, є просте рішення, яке дозволяє набагато швидше заряджати ваш мобільний телефон.

Щоб зарядити свій мобільний телефон швидше, є хитрий трюк, який змінить ваше життя, пише портал santeplus. Включивши лише одну опцію на своєму смартфоні, ви можете миттєво підзарядити свій гаджет.

Як прискорити заряджання телефону

Коли ви підключаєте смартфон до зарядного пристрою або бездротового зарядного пристрою, не забудьте активувати режим польоту. Ця опція призупинить ваш гаджет, відключивши всі його мережеві функції, тим самим зменшивши споживання енергії. Отже, смартфон швидше заряджатиметься.

Щоб активувати авіарежим, перейдіть до установок мобільного телефону. Якщо ви використовуєте телефон Android, перейдіть до "Параметри", а потім на вкладку "Мережа та Інтернет". Потім активуйте авіарежим, щоб WI-FI, Bluetooth та мобільні мережі були вимкнені. Для користувача Apple торкніться піктограми "Параметри", а потім торкніться вкладки "Режим польоту", щоб увімкнути її.

Раніше "Телеграф" писав про те, як заощадити заряд смартфона. Головним пожирачем енергії вважають екран, але одне налаштування покращить ситуацію.