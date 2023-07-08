Що потрібно зробити, щоб телефон заряджався швидше: два прості правила

Існує кілька способів прискорити заряджання телефону

Мобільний телефон є одним із найпопулярніших технологічних пристроїв у світі. Останній використовується протягом усього дня для різних цілей. Через це він швидко зношується і може потребувати додаткового часу для поповнення своєї енергії.

Розряджений смартфон, який довго не заряджається, — жах багатьох користувачів, пише santeplus. Ось два простих правила, які допоможуть розв'язати проблему та прискорити час заряджання.

Як прискорити заряджання телефону

Щоб гарантувати оптимальний час заряджання, необхідно щодня застосовувати певні рефлекси. Вони прості у застосуванні та допоможуть вам отримати максимальну віддачу від вашого смартфона.

Не користуйтеся телефоном під час заряджання

Перше, що потрібно зробити, щоб прискорити процес заряджання, — це припинити користуватися телефоном, поки він підключений до мережі. Хоча вам це здається невинним, цей жест може завдати шкоди компонентам батареї.

Зніміть чохол із телефону

Інший спосіб збільшити термін служби батареї – зняти чохол із телефону перед його зарядженням. Цей аксесуар, який корисний для додавання пристрою стилю та захисту його від зовнішніх ударів, також може пошкодити його. Стримуючи тепло, цей захист може призвести до нагрівання телефону та перегрівання акумулятора.

Раніше "Телеграф" писав про те, як заощадити заряд смартфона. Головним пожирачем енергії вважають екран, але одне налаштування покращить ситуацію.