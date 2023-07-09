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Що станеться з телефоном, якщо заряджати його в чохлі щоразу: ви навіть не замислювалися про це

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Заряджайте телефон правильно
Заряджайте телефон правильно. Фото Pixabay

Якщо ви звикли залишати смартфон на зарядці, не знімаючи чохол, то у нас для вас погані новини

У процесі заряджання мобільного телефону користувачі можуть припускатися помилок, які шкодять самому пристрої та акумулятору зокрема. Одна з небажаних речей для гаджета: заряджання смартфона у чохлі.

Не рекомендується заряджати телефон у чохлі щоразу з двох причин. Про це розповідається в матеріалі Gizchina.

Одна з найпоширеніших звичок серед користувачів — зарядка смартфона в чохлі. Однак робити це не варто, оскільки це може викликати дві основні проблеми: перегрів акумулятора й поломку роз’єму.

Роз’єм для зарядки гаджета може зламатися через невдало спроектований корпус, зокрема погано зроблений отвір для кабелю. Якщо за таких умов постійно заряджати телефон у чохлі, це може призвести до поламаного гнізда.

Крім того, в деяких випадках мобільний телефон може нагріватися, коли підключений до мережі. Це не тільки уповільнює швидкість заряджання, а й скорочує термін служби батареї. Щоб уникнути подібних проблем, рекомендується знімати чохол телефону, а лише потім під’єднувати його до джерела живлення.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу шкідливу звичку користувачів смартфонів. Швидка зарядка може бути зручною, але варто знати про ризики, пов’язані з цією функцією.

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#Мобільний телефон #Смартфон #Телефон