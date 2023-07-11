Що буде, якщо перервати зарядку смартфона: не всі про це знають

Вітається саме такий підхід

Багато людей відчувають страх від’єднувати свої мобільні телефони від зарядного пристрою до досягнення необхідного рівня заряду акумулятора. Такі користувачі вважають, що переривання цього процесу може серйозно нашкодити їх пристрою.

З цієї причини деякі люди не бажають заряджати свої смартфони невеликими "порціями" енергії. Але як вчинити, якщо людина не має можливості повністю зарядити свій мобільний пристрій? Про це пише itechua.

Наслідки при перериванні процесу зарядки

Багато людей помилково вважають, що зарядний пристрій не можна відключати від мобільного телефону, коли заманеться. Однак насправді це можна робити скільки завгодно разів. Тому немає нічого небезпечного в тому, якщо телефон заряджається кілька хвилин вдома та деякий час у машині. Такі короткі цикли зарядки абсолютно безпечні для пристрою.

До того ж такий підхід навіть вітається, оскільки акумулятор зберігатиме свою працездатність протягом тривалого часу. Краще заряджати телефон поступово, ніж залишати його підключеним до розетки на всю ніч.

Додамо, що проблеми, пов’язані з використанням застарілих мобільних телефонів, є стандартними. Раніше "Телеграф" писав про п’ять ознак, які сигналізують про необхідність заміни старого смартфона.