Відключіть ці "непотрібні" функції, і телефон працюватиме вдвічі довше

Більшість цих функцій споживає багато енергії, при тому, що вони не використовуються.

Іноді буває так, що ми змушені заряджати свій смартфон кілька разів на день. Це може бути пов’язане з надмірним використанням пристрою, а також деякими функціями гаджета. Щоб продовжити час заряду, їх просто потрібно вимкнути.

Деякі програми можуть бути активні за замовчуванням, як тільки ви вмикаєте телефон, пише santeplus. Однак не всі вони вам потрібні, тим більше що вони споживають багато енергії. Вимкнувши їх, ви заощадите енергію і зможете довше користуватися телефоном.

Які функції варто вимкнути, щоб не розряджати батарею

Фонові програми

Вони можуть значно скоротити термін служби акумулятора. Увійдіть у меню "Параметри", потім у "Програми та сповіщення" і вимкніть все, що вам не потрібно. Там же ви можете налаштувати та повідомлення, які відправляє вам кожну програму.

GPS та з’єднання Bluetooth

Ці опції в основному потрібні тільки на деякий час, тому якщо ви зараз ними не користуєтеся — краще їх відключити. Сюди можна додати і платіжну систему NFC.

Мобільні дані

Щоб користуватися телефоном довше, необхідно відключити інтернет-дані, якщо ви знаходитесь в районі з невеликою кількістю мережі. Це допоможе уникнути непотрібного пошуку гаджетом мережі, що його розряджає.

Раніше "Телеграф" розповідав про популярні міфи про зарядку мобільних телефонів. А ще ми писали про головних винуватців швидкої розрядки смартфона.