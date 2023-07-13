Припиніть це негайно: 5 популярних помилок, які "вбивають" телефон

Прості поради, які мають велике значення

Як ви могли помітити, через рік-два використання акумулятора вашого мобільного телефону вже не має такої автономності, як раніше. Звісно, можна звинувачувати технології, які ще зовсім оптимальні. Однак, змінивши деякі шкідливі звички, можна значно продовжити життя свого мобільного телефону.

Практично всі сучасні електронні гаджети живляться від літій-іонних акумуляторів, пише santeplus. Вони мають термін служби приблизно від 300 до 500 циклів розряджання/заряджання і з часом погіршуються, тому не варто робити такі помилки.

Як продовжити термін служби батареї телефону

Перестаньте заряджати свій мобільний телефон до 100%

Літій-іонні акумулятори не потребують повної зарядки. Тим більше, що ця звичка має додаткове навантаження на батарею.

Використовуйте стандартну зарядку замість швидкого заряджання

Швидка зарядка також підвищує температуру, викликаючи надмірне тепло та перегрів, що шкідливо для акумулятора. Це може пошкодити батарею та інші компоненти мобільного телефону.

Вимкніть мобільний телефон після завершення заряджання

Коли телефон досягає 100%, він автоматично вимикається. Однак, коли рівень заряду акумулятора становить 99 % або більше, відбувається "безперервна зарядка", щоб відновити стільниковий телефон до 100 %. Це навантажує акумулятор, що призводить до підвищення тепла, яке зношує акумулятор.

Не дозволяйте акумулятору повністю розряджатися

У стрес-тестах літій-іонні акумулятори демонструють найбільшу втрату місткості під час переходу від повного заряду до чверті заряду. Ця втрата була б більшою, якби мобільний телефон був повністю розряджений.

Тримайте гаджет якомога далі від екстремальних температур

У той час як смартфон може витримати низку екстремальних температур, акумулятор страждає більше, ніж ви думаєте. Екстремальний холод тимчасово скорочує термін її служби, і водночас температура вище 35°C може мати незворотні наслідки, які передчасно старять батарею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проблеми, пов’язані із використанням застарілих мобільних телефонів, є стандартними. Ми писали про п’ять ознак, які сигналізують про необхідність заміни старого смартфона.