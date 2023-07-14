На хороший Wi-Fi не сподівайтесь: у яких місцях будинку не варто ставити роутер

Якщо вам потрібен швидкий Wi-Fi, забезпечте належні умови для маршрутизатора

Швидкість передачі даних Wi-Fi залежить від розташування роутера в будинку. Не всі місця підійдуть для цього, на роботу маршрутизатора може негативно вплинути навіть деякі прилади, що є поряд.

Де в будинку не можна ставити Wi-Fi-роутер? Докладніше про поширені помилки користувачів йдеться у матеріалі The Sun.

Щоб отримати якісну бездротову домашню мережу, розмістіть маршрутизатор так, щоб радіус його дії не обмежувався. Можливі кілька бар’єрів чи перешкод, які погіршать сигнал.

Часта помилка – ставити роутер поруч із телевізором, таке розташування послабить сигнал. Найкраще місце для маршрутизатора Wi-Fi знаходиться в центрі вашого будинку. Зробіть так, щоб роутер перебував далеко від інших передавальних Wi-Fi пристроїв на відстані щонайменше 3 м.

Крім того, надійне з’єднання забезпечить віддаленість маршрутизатора від будь-яких інших пристроїв, що приймають Bluetooth, таких як гарнітури, клавіатура, миші та динаміки. Інтернет буде поганим, оскільки сигнал Bluetooth може перейти в частотний діапазон пристроїв, що використовують Wi-Fi. Коли частота з’єднання Wi-Fi порушується, послаблюється з’єднання з пристроями, підключеними до маршрутизатора.

Раніше "Телеграф" розповідав, як посилити сигнал Wi-Fi вдома. Є три дієві способи, щоб ваш інтернет почав "літати".