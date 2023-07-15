Названо найнадійніший спосіб швидкої зарядки смартфона

Радикальний, але надійний спосіб

В умовах воєнних дій для українців гаджети стали цінними інструментами, що дозволяють отримувати актуальну інформацію про ситуацію в країні та повітряні тривоги. Час розрядки телефону завжди настає у найнезручніший момент, але під час війни у нас просто немає кількох годин для його заряджання.

Виявляється, досягти прискореної зарядки смартфона дуже просто. Існує спосіб, який, хоч і є в деякому сенсі радикальним, відрізняється високою ефективністю та безпекою. Про це пише itechua.

Як прискорити зарядку телефона

Щоб швидко зарядити акумулятор, необхідно вимкнути телефон перед використанням зарядного пристрою. При цьому програми та функції не будуть споживати енергію, фонові процеси, що уповільнюють заряджання, будуть призупинені, і рівень заряду буде поповнюватися значно швидше. Це дозволить заощадити кілька хвилин часу на зарядці.

Однак варто врахувати, що під час цього процесу не можна буде користуватися телефоном, включаючи доступ до Інтернету, прийняття дзвінків та отримання повідомлень. Перед рішенням використовувати цей метод чи ні, слід врахувати ці факти.

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