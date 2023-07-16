Ці програми миттєво знищують заряд телефону: в списку й новачок Threads

Варто вимкнути фонову роботу деяких застосунків на смартфоні, щоб заощадити заряд акумулятора

Найбільше розряджають батарею мобільного телефону найпопулярніші додатки. Серед них соціальні мережі, потокові сервіси та деякі ігри. У "чорному" списку опинилася і соцмережа-новачок Threads.

Виділяють десять програм, які миттєво знищують заряд смартфона. Про це розповідає матеріал видання The Sun.

Так, найбільше шкодять акумулятору телефону застосунок, який постійно працює у фоновому режимі, навіть коли не використовується активно. Зокрема Facebook та Instagram поряд з Twitter, Snapchat і TikTok – виснажують акумулятор більше за інші програми. Ці додатки мають доступ до вашого розташування, мікрофона, камери та контактів у будь-який час. Поповнила цей список і модна соціальна мережа Threads, до якої за перші дні запуску приєдналися мільйони користувачів.

Поточні програми, такі як Spotify і Netflix, ще одні винуватці скорочення часу автономної роботи телефону, як і Amazon. Зручний додаток Uber не менш швидко розряджає батарею, тому що, як і соцмережі, володіє даними про ваше місцезнаходження, має доступ до мікрофону й мультимедіа, а також до фінансової інформації.

Ігрові застосунки, включаючи Candy Crush, активно "крадуть" заряд гаджета. Причина в тому, що ігри вимагають великої обчислювальної потужності, а геймери часто грають упродовж тривалого часу.

Десять програм, які швидко розряджають телефон

Соцмережі, ігри й потокові сервіси більше за інших навантажують батарею смартфона

Як заощадити заряд мобільного телефону? Один із способів – змінити налаштування для вищезазначених програм. Ці прості дії продовжать час роботи смартфона без заряджання.

По-перше, вимкнути доступ до таких функцій, як камера та мікрофон.

По-друге, дозволити доступ до розташування лише у випадку, коли ви використовуєте додаток.

По-третє, можна вимкнути налаштування фонового оновлення програм.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка звичка користувачів розряджає мобільний телефон. Якщо щоразу закривати всі програми, це не заощадить енергію, а дасть зворотний ефект.