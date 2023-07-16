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Ці програми миттєво знищують заряд телефону: в списку й новачок Threads

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Додатки – головні «пожирачі» батареї Новина оновлена 16 липня 2023, 11:22
Додатки – головні «пожирачі» батареї. Фото Freepik

Варто вимкнути фонову роботу деяких застосунків на смартфоні, щоб заощадити заряд акумулятора

Найбільше розряджають батарею мобільного телефону найпопулярніші додатки. Серед них соціальні мережі, потокові сервіси та деякі ігри. У "чорному" списку опинилася і соцмережа-новачок Threads.

Виділяють десять програм, які миттєво знищують заряд смартфона. Про це розповідає матеріал видання The Sun.

Так, найбільше шкодять акумулятору телефону застосунок, який постійно працює у фоновому режимі, навіть коли не використовується активно. Зокрема Facebook та Instagram поряд з Twitter, Snapchat і TikTok – виснажують акумулятор більше за інші програми. Ці додатки мають доступ до вашого розташування, мікрофона, камери та контактів у будь-який час. Поповнила цей список і модна соціальна мережа Threads, до якої за перші дні запуску приєдналися мільйони користувачів.

Поточні програми, такі як Spotify і Netflix, ще одні винуватці скорочення часу автономної роботи телефону, як і Amazon. Зручний додаток Uber не менш швидко розряджає батарею, тому що, як і соцмережі, володіє даними про ваше місцезнаходження, має доступ до мікрофону й мультимедіа, а також до фінансової інформації.

Ігрові застосунки, включаючи Candy Crush, активно "крадуть" заряд гаджета. Причина в тому, що ігри вимагають великої обчислювальної потужності, а геймери часто грають упродовж тривалого часу.

Десять програм, які швидко розряджають телефон

Програми, які розряджають телефон
Соцмережі, ігри й потокові сервіси більше за інших навантажують батарею смартфона

Як заощадити заряд мобільного телефону? Один із способів – змінити налаштування для вищезазначених програм. Ці прості дії продовжать час роботи смартфона без заряджання.

  • По-перше, вимкнути доступ до таких функцій, як камера та мікрофон.
  • По-друге, дозволити доступ до розташування лише у випадку, коли ви використовуєте додаток.
  • По-третє, можна вимкнути налаштування фонового оновлення програм.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка звичка користувачів розряджає мобільний телефон. Якщо щоразу закривати всі програми, це не заощадить енергію, а дасть зворотний ефект.

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#Мобільний телефон #Смартфон #Додатки #Телефон