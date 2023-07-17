Чому під час розмови необхідно тримати телефон у правій руці: звичка, яка вам знадобиться

Ця звичка дозволить вам здійснювати дзвінки без перешкод

Якщо ви намагаєтеся отримати хороший сигнал мережі під час розмови, але зробити це не вдається, можливо, ви неправильно тримаєте телефон. Для хорошого зв’язку чи пробували ви тримати свій гаджет правою рукою?

Виявляється, завдяки цьому простому жесту ви уникнете перешкод під час дзвінка, пише портал santeplus. Один з професорів університету Ольборга в Данії Герт Фролунд Педерсен навіть провів дослідження, яким це довів.

Чому мобільний телефон потрібно тримати у правій руці

У своєму дослідженні вчений довів, що становище смартфона впливає лише на якість дзвінків, а не послуги передачі даних. Отже, якщо ви користувач iPhone і зіткнулися з проблемою слабкого сигналу, це пов’язано з тим, що тіло заважає антенам, вбудованим в пристрій. Сигнал буде значно кращим, якщо під час розмови ви триматимете телефон у правій руці.

Також цю теорію підтверджував і засновник Apple Стів Джобс. Тим, хто стикався з відсутністю мережі, він радив перекласти телефон праворуч, адже вони тримали гаджет не в той бік.

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