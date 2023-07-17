Частина пропаганди чи реальна зброя: чи варто боятись дрон-камікадзе "Ланцет"

Сюжет про сотні тисяч вироблених дронів явна пропаганда, але дещо насторожує

Російські дрони-камікадзе "Ланцет" стали серйозною проблемою для бійців ЗСУ на передовій. Саме цей баражуючий боєприпас у червні знищив перший танк Leopard-2, що стоїть на озброєнні ЗСУ. Тим більше, що окупанти нарощують їхнє виробництво.

Як вказують Telegram-канали, виробництво цих дронів-камікадзе зросло втричі, нібито вироблено 200 тисяч, а буде мільйон.

Водночас військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що заяви окупантів явно перебільшені та розраховані на пропагандистський ефект.

За його словами, сюжет явно знімався в тому самому приміщенні, яке епічністю партій, що обчислюються тисячами, не вражало. Так, на стендах він нарахував лише 39 "Ланцетів" різного типу та невідомого ступеня готовності.

Склад готової продукції

Хоча говорять про величезні виробничі площі підприємства, реально показують в основному офісні приміщення, а виробничі всього два, на них ведеться складання "Ланцетів" ручним способом.

"Абсолютно жодної автоматизації процесів — ручна праця та кріпаки. І які реальні темпи та масштаби такого виробництва?", — запитує Олександр Коваленко.

Крім того, всі "Ланцети" явно зберігаються в одному приміщенні, обладнаному дзеркалами, що створює зорову ілюзію великих площ, але загрожує травматизмом робітників. Зате такий прийом дуже зручний для того, щоб за рахунок відображення "збільшити" кількість дронів на складі.

" Ланцет " справді став бичем зони бойових дій. Це проблема, яку дуже важко вирішити наявними коштами та забезпечити 100% протидію йому. Але, завдяки цьому репортажу, стає зрозумілим, що масштаби виробництва "Ланцетів" набагато обмеженіші, ніж могло здатися на перший погляд. Вони обмежені за часом та за кількістю виробленої продукції. А самі виробничі процеси – це ручна праця”, – резюмує Олександр Коваленко.

При цьому він наголошує, що в росії явно приділяється підвищена увага виробництву боєприпасів, що барражують, на медійному рівні. І тому слід очікувати зростання виробництва "Ланцетів".

Загалом, як зазначають командири ЗСУ, зараз розгортається повноцінна "війна дронів", і в деяких аспектах Україна поки що відстає від ворога.