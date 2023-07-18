Часта літня помилка "гробить" телефон: що не можна робити з гаджетом

Влітку потрібно приділити смартфону більшу увагу, інакше перегрів зіпсує батарею

Мобільний телефон може працювати гірше, а батарея перестане тримати заряд, якщо допустити часту помилку – перегрів. Користувачі повинні піклуватися про те, щоб висока температура не пошкодила як акумулятор, так і пристрій.

Батарея смартфона швидко розряджається, якщо гаджет піддається впливу тепла. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

Як захистити смартфон від перегріву

Не можна тримати телефон поряд із іншою технікою. Ноутбуки або планшети, сприйнятливі до перегріву, нашкодять смартфону на додаток до сонячного світла.

Ноутбуки або планшети, сприйнятливі до перегріву, нашкодять смартфону на додаток до сонячного світла. Не користуйтеся телефоном під час заряджання. Сам процес і запуск безлічі програм одночасно дуже нагрівають телефон.

Сам процес і запуск безлічі програм одночасно дуже нагрівають телефон. Не варто класти смартфон у занадто холодне місце (холодильник чи морозильник). У мережі іноді трапляються подібні лайфхаки, але такий контраст температур сприяє зносу гаджета. Деякі матеріали можуть розширюватися на спеці й стискатись на холоді.

У мережі іноді трапляються подібні лайфхаки, але такий контраст температур сприяє зносу гаджета. Деякі матеріали можуть розширюватися на спеці й стискатись на холоді. Не залишайте телефон під прямим сонячним промінням. Якщо перебуваєте на спеці, то вибирайте для гаджета затінене місце.

Крім того, у разі перегріву слід вимкнути телефон на якийсь час та зняти з нього чохол. Не забувайте, що важливу роль відіграє зарядний пристрій – він має бути якісним.

Раніше "Телеграф" розповідав, де не можна залишати мобільний телефон на "ночівлю". Якщо ви звикли класти смартфон під подушку, то у нас для вас погані новини.