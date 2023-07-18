Часта літня помилка "гробить" телефон: що не можна робити з гаджетом
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Влітку потрібно приділити смартфону більшу увагу, інакше перегрів зіпсує батарею
Мобільний телефон може працювати гірше, а батарея перестане тримати заряд, якщо допустити часту помилку – перегрів. Користувачі повинні піклуватися про те, щоб висока температура не пошкодила як акумулятор, так і пристрій.
Батарея смартфона швидко розряджається, якщо гаджет піддається впливу тепла. Про це йдеться у матеріалі Mirror.
Як захистити смартфон від перегріву
- Не можна тримати телефон поряд із іншою технікою. Ноутбуки або планшети, сприйнятливі до перегріву, нашкодять смартфону на додаток до сонячного світла.
- Не користуйтеся телефоном під час заряджання. Сам процес і запуск безлічі програм одночасно дуже нагрівають телефон.
- Не варто класти смартфон у занадто холодне місце (холодильник чи морозильник). У мережі іноді трапляються подібні лайфхаки, але такий контраст температур сприяє зносу гаджета. Деякі матеріали можуть розширюватися на спеці й стискатись на холоді.
- Не залишайте телефон під прямим сонячним промінням. Якщо перебуваєте на спеці, то вибирайте для гаджета затінене місце.
Крім того, у разі перегріву слід вимкнути телефон на якийсь час та зняти з нього чохол. Не забувайте, що важливу роль відіграє зарядний пристрій – він має бути якісним.
Раніше "Телеграф" розповідав, де не можна залишати мобільний телефон на "ночівлю". Якщо ви звикли класти смартфон під подушку, то у нас для вас погані новини.