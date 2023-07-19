Ця непотрібна функція сильно витрачає заряд батареї вашого смартфона: як позбутися "пожирача"

Щоб не витрачати енергію телефону марно, дотримуйтесь цих порад!

Яскравий екран, погані звички заряджання, енергомісткі програми та функції типу Bluetooth або GPS — все це ті фактори, що впливають на час автономної роботи вашого смартфона. Однак, крім цього, є ще одна опція на наших гаджетах, причому не зовсім потрібна, яка щодня споживає енергію телефону.

Це може бути малоймовірним, але переведення телефону в режим вібрації споживає набагато більше енергії, ніж активація режиму рингтона. Про це пише портал santeplus.

Чому телефон швидко сідає

Насправді у вашому мобільному телефоні є двигун, який для створення вібрацій використовує акумулятор. Тому доцільніше відключати вібратор та активувати рингтон, коли ця функція вам не потрібна.

Щобільше, можна також оптимізувати заряд акумулятора телефону коштом гучності рингтона. Насправді чим гучніший звук, тим менше енергії знадобиться вашому смартфону для його роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка звичка користувачів розряджає мобільний телефон. Якщо щоразу закривати всі програми, це не заощадить енергію, а дасть зворотний ефект.