Чи варто вимикати телефон, коли він заряджається вночі: чотири важливі причини

В принципі під час заряджання рекомендується вимикати мобільний пристрій

Ви один із тих користувачів, які залишають свій мобільний телефон заряджатися на ніч? Час вам дізнатися, чому важливо вимикати його на ніч, поки він заряджається. Відзначимо відразу: з цією порадою ви знатимете, як краще використовувати свій пристрій.

Є кілька деталей, про які мало хто знає, якщо ви схильні заряджати свій мобільний телефон вночі і залишати його увімкненим до мережі понад 8 годин, пише santeplus. Чому краще гаджет таки відключати під час нічної зарядки — читайте далі.

Чому ви повинні вимикати телефон під час заряджання вночі

Для кращого сну

Згідно з дослідженнями, телефон може порушити якість нашого сну. Коли пристрій увімкнено та заряджається, він може приймати дзвінки та повідомлення, які тримають нас у тонусі і, отже, змушують нас втрачати сон.

Щоб батарея телефону працювала довго

Коли мобільний телефон вимкнено, пристрій не виконує жодних дій, тому батарея працюватиме довше.

Щоб швидко зарядити телефон

Вимкнення телефону під час заряджання вночі дозволить смартфону повною мірою використовувати свою енергію та використовувати швидку зарядку, якщо він розрядиться.

Щоб уникнути світлових повідомлень

Щоразу, коли ви отримуєте повідомлення, ваш пристрій буде вмикатися, що не дозволить вам нормально відпочити. Рекомендується вимкнути пристрій, щоб вас не турбували.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми найбільше розряджають мобільний телефон. У списку опинилися популярні соціальні мережі та "важкі" ігри.