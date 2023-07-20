Через що може вибухнути акумулятор телефону: чотири часті причини

Акумулятори смартфонів можуть не тільки гірше працювати через перегрівання, а й луснути

Вибух батареї мобільного телефону – один із страхів користувачів. Тому важливо знати, через що акумулятор може спалахнути і як цього уникнути.

Вирізняють чотири часті причини займання батареї смартфона. Про це розповідає ресурс Make use of.

Як відбувається вибух батареї? Одна частина акумулятора починає сильно нагріватися через коротке замикання в ланцюзі зарядки або іншої зовнішньої причини. Виникає хімічна реакція усередині гарячої області, виділяється тепло, відбувається перегрів електроліту. В результаті пар, що виділяється, розриває корпус батареї.

Сучасні акумулятори смартфони є достатньо надійні, адже виробники постійно впроваджують нові технології безпеки, чим мінімізують ризик займання. Тим не менш, у деяких ситуаціях батарея може луснути.

Через що вибухають акумулятори телефонів

Падіння та пошкодження батареї. Це може змінити внутрішню механічну або хімічну структуру акумулятора. Припухлість, деформація, частий непояснений перегрів: тривожні дзвіночки, які вимагають негайного походу в сервісний центр. Не можна використовувати батарею з видимими ознаками пошкодження.

Це може змінити внутрішню механічну або хімічну структуру акумулятора. Припухлість, деформація, частий непояснений перегрів: тривожні дзвіночки, які вимагають негайного походу в сервісний центр. Не можна використовувати батарею з видимими ознаками пошкодження. Використання невідповідного зарядного пристрою. Так ви ризикуєте пошкодити акумулятор, зіпсувати і його, і телефон в цілому.

Намокання телефону. Літій спалахує і горить при контакті з водою або водяною парою. Акумулятори смартфонів добре загерметизовані, тому такого контакту не повинно бути.

Літій спалахує і горить при контакті з водою або водяною парою. Акумулятори смартфонів добре загерметизовані, тому такого контакту не повинно бути. Прокол батареї. Літій реагує як з водою, так і з киснем, тому прокол літій-іонного акумулятора викликає реакцію, це може бути невеликий дим, жахливий запах або вибух.

Висока температура. Телефон сильно нагрівається не тільки під прямим сонячним промінням, а й через:

Інтенсивну графіка. Програми, які занадто сильно завантажують процесор. Віджети, які постійно активні, поки ви працюєте з телефоном у багатозадачному режимі. Регулярні перевірки підключення, коли стільникове або Wi-Fi-з’єднання нестійке. Довгі телефонні дзвінки. Виконання будь-якої з перелічених вище дій під час зарядки смартфона.

Щоб уникнути перегріву, дотримуйтесь цих правил:

Виймайте телефон із чохла, коли заряджаєте його.

Тримайте телефон подалі від прямого сонячного проміння.

Не залишайте телефон у нагрітій машині на тривалий час.

Не заряджайте телефон у кишені, сумці чи іншому місці, яке може утримувати тепло.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому важливо регулярно знімати чохол із мобільного телефону. Про це потрібно знати всім користувачам.