Через що може вибухнути акумулятор телефону: чотири часті причини
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Акумулятори смартфонів можуть не тільки гірше працювати через перегрівання, а й луснути
Вибух батареї мобільного телефону – один із страхів користувачів. Тому важливо знати, через що акумулятор може спалахнути і як цього уникнути.
Вирізняють чотири часті причини займання батареї смартфона. Про це розповідає ресурс Make use of.
Як відбувається вибух батареї? Одна частина акумулятора починає сильно нагріватися через коротке замикання в ланцюзі зарядки або іншої зовнішньої причини. Виникає хімічна реакція усередині гарячої області, виділяється тепло, відбувається перегрів електроліту. В результаті пар, що виділяється, розриває корпус батареї.
Сучасні акумулятори смартфони є достатньо надійні, адже виробники постійно впроваджують нові технології безпеки, чим мінімізують ризик займання. Тим не менш, у деяких ситуаціях батарея може луснути.
Через що вибухають акумулятори телефонів
- Падіння та пошкодження батареї. Це може змінити внутрішню механічну або хімічну структуру акумулятора. Припухлість, деформація, частий непояснений перегрів: тривожні дзвіночки, які вимагають негайного походу в сервісний центр. Не можна використовувати батарею з видимими ознаками пошкодження.
- Використання невідповідного зарядного пристрою. Так ви ризикуєте пошкодити акумулятор, зіпсувати і його, і телефон в цілому.
- Намокання телефону. Літій спалахує і горить при контакті з водою або водяною парою. Акумулятори смартфонів добре загерметизовані, тому такого контакту не повинно бути.
- Прокол батареї. Літій реагує як з водою, так і з киснем, тому прокол літій-іонного акумулятора викликає реакцію, це може бути невеликий дим, жахливий запах або вибух.
- Висока температура. Телефон сильно нагрівається не тільки під прямим сонячним промінням, а й через:
- Інтенсивну графіка.
- Програми, які занадто сильно завантажують процесор.
- Віджети, які постійно активні, поки ви працюєте з телефоном у багатозадачному режимі.
- Регулярні перевірки підключення, коли стільникове або Wi-Fi-з’єднання нестійке.
- Довгі телефонні дзвінки.
- Виконання будь-якої з перелічених вище дій під час зарядки смартфона.
Щоб уникнути перегріву, дотримуйтесь цих правил:
- Виймайте телефон із чохла, коли заряджаєте його.
- Тримайте телефон подалі від прямого сонячного проміння.
- Не залишайте телефон у нагрітій машині на тривалий час.
- Не заряджайте телефон у кишені, сумці чи іншому місці, яке може утримувати тепло.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому важливо регулярно знімати чохол із мобільного телефону. Про це потрібно знати всім користувачам.