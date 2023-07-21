Що потрібно зробити, щоб телефон заряджався швидше: два прості правила

Існує кілька способів прискорити заряджання телефону

Розряджений смартфон, який довго заряджається — кошмар багатьох користувачів. На щастя, є два простих правила, які допоможуть розв'язати проблему та прискорити час заряджання.

Щоб гарантувати оптимальний час заряджання, необхідно щодня застосовувати певні рефлекси. Вони прості у застосуванні та допоможуть вам отримати максимальну віддачу від вашого смартфона, пише santeplus.

Як прискорити заряджання телефону

Не користуйтеся телефоном під час заряджання

Перше, що потрібно зробити, щоб прискорити процес заряджання, — це припинити користуватися телефоном, поки він підключений до мережі. Хоча вам це здається невинним, цей жест може завдати шкоди компонентам батареї. Крім того, якщо ви використовуєте свій пристрій для відкриття облікового запису Facebook або гри, він споживає ще більше енергії і, звичайно, потребує додаткового часу для заряджання.

Зніміть чохол із телефону

Інший спосіб збільшити термін служби батареї – це зняти чохол з телефону перед його заряджанням. Цей аксесуар, який корисний для додавання пристрою стилю та захисту його від зовнішніх ударів, також може пошкодити його. Стримуючи тепло, цей захист може призвести до нагрівання телефону та перегрівання акумулятора.

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