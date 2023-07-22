Нова ціль для гармат ЗСУ: окупанти здивували кустарною переробкою 60-річної бронетехніки

Нова техніка стане легкою мішенню для ЗСУ з трьох причин

Поки ЗСУ отримують міжнародну військову допомогу у вигляді серійних зразків зарубіжної техніки, російські окупанти продовжують "поліпшувати" 60-річні радянські зразки.

Як повідомляють російські пропагандисти, на фронті засікли черговий "покращений" МТ-ЛБ (багатоцільовий легкоброньований тягач), на який кустарним способом встановили спарену зенітку ЗУ-23-2.

Що це означає на практиці?

На корпус МТ-ЛБ, що найбільш важить близько 12 тонн, приварили зенітну установку з двох гармат калібром 23 мм загальною вагою близько тонни. Ця зброя вже давно показала свою ефективність проти наземних цілей, насамперед піхоти, чому сприяє її скорострільність у 2000 пострілів за хвилину. Однак сама ідея її встановлення на МТ-ЛБ є більш ніж сумнівною:

додаткова вага збільшує ймовірність поломки двигуна;

силует МТ-ЛБ стає вищим, а значить — помітнішим для його ураження артилерією;

сама ЗУ-23 просто приварюється до корпусу і нічим не захищається, що робить стрілянину з неї небезпечною для розрахунку "зушки".

Гранична дальність стрільби ЗУ-23-2 складає 2,5 км, тобто гармата танка, що стріляє на 3-4 км, 82-мм міномет з дальністю до 4 км, не кажучи вже про гаубиці і гармати, легко накриють таку "покращену" техніку окупантів. Напевно позначиться і вік техніки, адже МТ-ЛБ почали виробляти 1964 року, а ЗУ-23-2 — 1960-го.

Нагадаємо, нещодавно окупанти показали "франкенштейн", створений на базі МТ-ЛБ, який здивував навіть експертів.