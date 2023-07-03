Розгубилися навіть експерти: окупанти показали "франкенштейн" із кількох видів зброї

На багатостраждальний МТЛБ понавішували купу нової зброї, засудивши її екіпаж до смерті

Російські окупанти продовжують експерименти з "покращенням" техніки, і найчастіше в ролі піддослідного виступає багатоцільовий легкоброньований тягач — МТ-ЛБ. Цього разу на багатостраждальну гусеничну техніку встановили одразу два види зброї – некеровані авіаційні ракети (НАР) та автоматичний 82 мм міномет "Василек".

Як іронізують експерти проекту Oryx, які розмістили фото даної техніки, вони вже просто не мають фантазії вигадувати назви для нових зразків російської "франкенштейнівської" техніки.

Треба сказати, що раніше окупанти вже посилювали свою техніку НАРами та мінометом 2Б9 "Василек", але вперше застосували обидві ці зброї на одній одиниці техніки.

Так, "Василек" раніше вже ставили на МТ-ЛБ, причому як писав військовий оглядач "Інформаційного опору" Олександр Коваленко, сама ідея була непогана, але міномет треба було не приварити до корпусу, а інтегрувати в тягач, створивши, наприклад, вежу.

Некеровані авіаційні ракети отримав на озброєння і російський БТР-80, щоправда, вже через тиждень його було знищено ЗСУ.

Тобто, навіть окремо "Василек" та НАРи виявилися сумнівним посиленням військової техніки, а їх одночасне встановлення лише збільшило навантаження на двигун МТ-ЛБ, збільшивши ризик його поломки, і знизило шанси екіпажу на виживання. Тепер при попаданні в тягач на ньому вибухне боєкомплект і ракет, і мін, тобто вибух буде потужнішим і екіпаж точно не виживе.

ЗСУ також часто використовують і покращують дуже стару техніку, але роблять це набагато розумніше. Наприклад, той же МТ-ЛБ обладнують бойовим модулем з великокаліберним кулеметом, тепловізійним прицілом і можливістю дистанційного керування на відстані від машини.