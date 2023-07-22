Дотримуйтесь цих порад і збільшіть термін служби вашого гаджета: правильний спосіб заряджати мобільний телефон

Погані звички користувачів є прямим наслідком швидкого розряджання мобільного.

Попри значні інновації в телефонії, у тому числі бездротову зарядку у поєднанні з системами швидкого заряджання, акумулятор не є безвідмовним, і його продуктивність продовжує бажати кращого. На щастя, є прості способи, дії та корисні звички, які допоможуть підвищити автономність та збільшити термін служби вашого гаджета.

Щоб більше не пошкодити акумулятор вашого мобільного телефону, ви повинні повністю змінити певні звички і уникати помилок, що повторюються, які скорочують термін його служби, пише santeplus. Ось що не слід робити.

Як правильно заряджати мобільний телефон

Більше не заряджайте свій смартфон до 100%

Експерти рекомендують підтримувати заряд батареї в діапазоні від 20 до 80%. Ця звичка запобігає передчасному зносу елементів акумулятора, тим самим продовживши термін його служби.

Не залишайте пристрій заряджатися на ніч

Цикл перезаряджання прискорює знос елементів акумулятора і скорочує термін його служби: це вплине на його продуктивність, оскільки він менш здатний зберігати енергію протягом тривалого часу.

Не розмовляйте телефоном та не дивіться серіали під час заряджання

Ця ситуація шкідлива як для даного обладнання, так і для інших компонентів пристрою, які з часом можуть зношуватися.

Не допускайте перегріву батареї

Підвищення температури вашого смартфона зрештою це може призвести до критичної відмови внутрішніх компонентів.

Завжди використовуйте оригінальний зарядний пристрій

Важливо використовувати оригінальний зарядний пристрій (або принаймні варіант схвалений виробником), щоб уникнути перегріву або передчасного зносу акумулятора.

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