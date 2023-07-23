Дуже шкодить та гальмує зарядку: що не можна робити зі смартфоном

Розповідаємо, що буде з телефоном, якщо користуватись ним під час заряджання

Часто користувачі смартфонів припускаються помилки, заряджаючи свої пристрої: вони запускають різні програми, поки мобільний телефон знаходиться в режимі зарядки. Така звичка може завдати шкоди акумулятору гаджета.

Якщо ви використовуєте свій телефон під час його заряджання, це призводить до підвищення навантаження на його батарею, що в довгостроковій перспективі може негативно вплинути на стан пристрою. Про це пише itechua.

Використання телефону під час заряджання може призвести до серйозних пошкоджень акумулятора. Це вплине не тільки на його життєвий термін, а й порушить цикл зарядки. Особливо ризиковано грати в ігри або переглядати відео під час заряджання, оскільки це представляє "важкі" завдання для процесора.

Рекомендується уникати використання мобільного телефону під час підключення до мережі. Наприклад, можна залишити телефон на зарядці, коли спите, але в цьому випадку важливо увімкнути оптимізацію зарядки, щоб запобігти перезарядженню акумулятора.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити зарядку телефону. Названо надійний спосіб.