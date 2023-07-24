Телефон швидко розряджається через "непотрібні" функції: відключіть їх і продовжіть заряд батареї
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Невеликий посібник, який напевно вам знадобиться
Цікаво, чому ваш мобільний телефон швидко розряджається? Відповідь досить проста і криється в налаштуваннях вашого пристрою, до яких ви можете звернутися в будь-який час, щоб перевірити все. Розбираймося які елементи споживають найбільше енергії.
Ви можете зберегти свою батарею в робочому стані на довше, вдавшись до правильних кроків, пише santeplus. Розповідаємо про найбільш ненажерливі додатки та функції вашого гаджета.
Чому мобільний телефон швидко розряджається:
- Причиною швидкої розрядки є надмірна яскравість екрана. На екран припадає понад 20% енергоспоживання.
- Використання деяких енергомістких програм! Щоб розв'язати цю проблему, зайдіть в налаштування телефону, де ви отримаєте доступ до списку програм, класифікованих у порядку енергоспоживання. Ви зможете відсортувати та видалити ті, якими користуєтеся дуже рідко, якщо взагалі використовуєте!
- Ця функція на перший погляд здається невинною, але це далеко не так… Фахівці радять деактивувати режим вібрації та залишити лише функцію "На вулиці" або "Без звуку".
- Постійне використання Wi-Fi, мобільних мереж або Bluetooth також не проходить даремно.
Раніше "Телеграф" писав, як прискорити зарядку телефону. Названо надійний спосіб.