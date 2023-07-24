Телефон швидко розряджається через "непотрібні" функції: відключіть їх і продовжіть заряд батареї

Невеликий посібник, який напевно вам знадобиться

Цікаво, чому ваш мобільний телефон швидко розряджається? Відповідь досить проста і криється в налаштуваннях вашого пристрою, до яких ви можете звернутися в будь-який час, щоб перевірити все. Розбираймося які елементи споживають найбільше енергії.

Ви можете зберегти свою батарею в робочому стані на довше, вдавшись до правильних кроків, пише santeplus. Розповідаємо про найбільш ненажерливі додатки та функції вашого гаджета.

Чому мобільний телефон швидко розряджається:

Причиною швидкої розрядки є надмірна яскравість екрана. На екран припадає понад 20% енергоспоживання.

Використання деяких енергомістких програм! Щоб розв'язати цю проблему, зайдіть в налаштування телефону, де ви отримаєте доступ до списку програм, класифікованих у порядку енергоспоживання. Ви зможете відсортувати та видалити ті, якими користуєтеся дуже рідко, якщо взагалі використовуєте!

Ця функція на перший погляд здається невинною, але це далеко не так… Фахівці радять деактивувати режим вібрації та залишити лише функцію "На вулиці" або "Без звуку".

Постійне використання Wi-Fi, мобільних мереж або Bluetooth також не проходить даремно.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити зарядку телефону. Названо надійний спосіб.