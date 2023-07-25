Чи потрібно вимикати свій мобільний телефон під час зарядки: так чи ні

Щоб продовжити термін служби смартфона, потрібно дотримуватися певних запобіжних заходів

Подобається нам це чи ні, але акумулятор вашого смартфона не вічний, згодом він стає непридатним. Проте, ви, безсумнівно, несете певну відповідальність за його термін служби. Якщо ви не обслуговуєте свій пристрій належним чином, чекайте на неприємні сюрпризи. Щоб такого не сталося, ми розповідаємо, як правильно заряджати свій гаджет.

Раніше смартфони містили батареї, які потрібно було активувати, заряджаючи їх до 100% при першому використанні, а потім даючи їм розрядитися. Батареї такого типу не використовувалися у смартфонах вже багато років, пише santeplus. А це означає, що не варто дотримуватися цього застарілого методу.

Однак сьогодні ми хочемо відповісти на одне досить поширене запитання серед користувачів, чи потрібно вимикати свій телефон під час заряджання. Все досить просто – так! Корисно вимикати телефон під час заряджання, тому що це дозволяє гаджету заряджатися швидше, не нагріваючись і не обмежуючи фонові програми.

Настійно рекомендується виконувати процес заряджання, коли телефон перебуває у стані спокою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон перестав заряджатися після влучення води. Є чотири шляхи розв'язати проблему.