Чого не можна робити при зарядці телефону: про цю шкідливу звичку настав час забути

Не бійтеся періодично заряджати телефон, щоб продовжити термін його служби

Сучасні літій-іонні акумулятори працюють зовсім не так, як їх попередники, які потрібно було повністю заряджати та розряджати. Ця звичка залишилася у багатьох користувачів і зараз. Чи потрібна вона – розповідаємо далі.

Відповідь – забудьте про цю звичку назавжди, пише портал santeplus. Вона була корисна тільки для перших свинцево-кислотних акумуляторів, але для сучасних батарей, що складаються з літій-іону, вона неймовірно шкідлива.

Якщо пошукати інформацію на сайті виробника вашого смартфона, то отримаєте підтвердження: це просто помилка, заснована на старих процедурах скидання перших моделей. Поточні акумулятори не потрібно повністю розряджати.

Частковий заряд, тобто не досяг 100%, є відмінним рішенням, що продовжує термін служби батареї. Загалом краще тримати рівень заряду між 30 і 80%, навіть якщо для цього доводиться заряджати телефон десять разів на день. Це підтримує нижчу напругу, яка завдає набагато менших збитків акумулятору, заряджаючи за зарядом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заряджати мобільний телефон. Зрозумілі поради збільшать термін служби вашого гаджета.