Легендарний кошовий битиме ворога з неба: розпочато виробництво БПЛА "Сірко"

Новий БПЛА зможуть виробляти сотнями щомісяця.

Український бізнес продовжує нарощувати номенклатуру та виробництво безпілотних літальних комплексів – цього разу ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist" заявило про початок серійного виробництва дрону Sirko.

Як підкреслив останній, приблизно тиждень тому Міноборони рекомендувало дрон до ухвалення на озброєння ЗСУ.

Дрон Sirko

Щоправда, поки що про держзакупівлі для армії не йдеться, але рекомендації МО дозволяють купувати їх за рахунок волонтерських коштів і в майбутньому можливі за рахунок держбюджету.

БПЛА Sirko призначений для безшумної розвідки та коригування артилерійського вогню. Цьому сприяє електродвигун, пристойна висота підйому та спеціальне полімерне покриття корпусу.

Маючи вагу всього близько 1,5 кг, "Сірко" може літати на висотах до 300 метрів, здатний подолати до 100 км, а на відстані до 30 кілометрів оператор чітко бачить картинку з камер дрона в режимі реального часу.

Щоб привести комплекс до робочого/похідного стану, достатньо п’яти хвилин, а запуск відбувається з гумової катапульти. При цьому наземна антена керування дроном може бути віддалена від оператора на 25 метрів, що підвищує безпеку та його виживання у разі ворожого удару.

Виробничі можливості Skyassist дозволяють виробляти 800-1000 дронів Sirko на місяць, і вже ведеться робота над створенням його вдосконаленої моделі.

Зауважимо, що це не єдиний дрон, названий на честь найвідомішого кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка – ще є наземний безпілотник, здатний непомітно підійти до ворожої техніки і вибухнути.