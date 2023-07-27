Коли краще заряджати телефон — вдень або вночі: порада, яка "врятує" ваш акумулятор

Ніколи не пізно вчинити правильно

Наразі мобільний телефон став незамінною частиною повсякденного життя. Щоб залишатися на зв’язку, його потрібно добре зарядити, а головне правильно. Про це ми хочемо розповісти сьогодні.

Багато користувачів вважають великим благом залишати свій смартфон підключеним до зарядного пристрою на ніч. Приємно знати, що гаджет повністю заряджений і готовий до роботи наступного ранку. Ось тільки це погана звичка, пише santeplus. Все тому, що повна зарядка акумулятора щоночі скоротить термін його служби.

А, якщо мобільник увімкнений, ви ще більше псуєте акумулятор: при заряді 100% він переходить в режим роботи від мережі, його місткість трохи знижується і процес заряджання починається заново.

Замість того, щоб робити це вночі, краще постачати його електрикою вдень, наприклад, коли ви снідаєте або коли приходите в офіс. Це дозволить вам від’єднати пристрій від кабелю USB, коли місткість досягне 80%. Це захистить батарею протягом тривалого часу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заряджати мобільний телефон. Зрозумілі поради збільшать термін служби гаджета.