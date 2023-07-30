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Телефон швидко розряджається: яку опцію потрібно вимкнути, що заощадити заряд

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зберегти енергію батареї дуже просто Новина оновлена 30 липня 2023, 15:12
Зберегти енергію батареї дуже просто. Фото Freepik

Одна функція на смартфоні миттєво "поглине" відсотки заряду

Питання, як заощадити заряд батареї на мобільному телефоні, цікавить багатьох користувачів. Іноді акумулятор "сідає" лише через одну функцію — поглинача енергії.

Щоб смартфон, включаючи iPhone, довше залишався зарядженим, потрібно вимкнути одну опцію — 5G. Таку пораду дає користувачам ресурс Make use of.

Так, відключення 5G на тому самому iPhone допоможе пристрою працювати довше без підзарядки. Справа в тому, що апаратні компоненти гаджета, що відповідають за підключення до мереж 5G, споживають додаткову енергію.

Крім того, відсутність вишок з підтримкою 5G може призвести до того, що ваш пристрій постійно шукатиме сигнал. У зв’язку з цим рекомендується відключити 5G на вашому смартфоні, щоб заощадити заряд акумулятора.

Щоб вимкнути 5G на iPhone, слідуйте простому алгоритму:

  1. Відкрийте "Параметри".
  2. Натисніть "Стільниковий зв’язок".
  3. Перейдіть до "Параметри стільникового зв’язку", а потім "Голос і дані".
  4. На цьому екрані виберіть 5G Auto або LTE.

Перший варіант дозволить вашому гаджету шукати мережі 5G і підключатися до них, якщо система вважатиме, що навантаження на час автономної роботи телефону буде незначним. Другий параметр запобігатиме підключенню до мереж 5G і припинить пошук доступних мереж поблизу, що допоможе заощадити заряд батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші правила, що допоможуть продовжити термін служби батареї смартфона. Дізнайтеся, що станеться з телефоном, якщо користуватися ним під час заряджання.

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#iPhone #Мобільний телефон #Смартфон #Телефон