Телефон швидко розряджається: яку опцію потрібно вимкнути, що заощадити заряд
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Одна функція на смартфоні миттєво "поглине" відсотки заряду
Питання, як заощадити заряд батареї на мобільному телефоні, цікавить багатьох користувачів. Іноді акумулятор "сідає" лише через одну функцію — поглинача енергії.
Щоб смартфон, включаючи iPhone, довше залишався зарядженим, потрібно вимкнути одну опцію — 5G. Таку пораду дає користувачам ресурс Make use of.
Так, відключення 5G на тому самому iPhone допоможе пристрою працювати довше без підзарядки. Справа в тому, що апаратні компоненти гаджета, що відповідають за підключення до мереж 5G, споживають додаткову енергію.
Крім того, відсутність вишок з підтримкою 5G може призвести до того, що ваш пристрій постійно шукатиме сигнал. У зв’язку з цим рекомендується відключити 5G на вашому смартфоні, щоб заощадити заряд акумулятора.
Щоб вимкнути 5G на iPhone, слідуйте простому алгоритму:
- Відкрийте "Параметри".
- Натисніть "Стільниковий зв’язок".
- Перейдіть до "Параметри стільникового зв’язку", а потім "Голос і дані".
- На цьому екрані виберіть 5G Auto або LTE.
Перший варіант дозволить вашому гаджету шукати мережі 5G і підключатися до них, якщо система вважатиме, що навантаження на час автономної роботи телефону буде незначним. Другий параметр запобігатиме підключенню до мереж 5G і припинить пошук доступних мереж поблизу, що допоможе заощадити заряд батареї.
Раніше "Телеграф" розповідав про інші правила, що допоможуть продовжити термін служби батареї смартфона. Дізнайтеся, що станеться з телефоном, якщо користуватися ним під час заряджання.