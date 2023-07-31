Не тільки телевізор: поруч із якими приладами в будинку не можна ставити роутер Wi-Fi
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Для маршрутизатора потрібно вибрати правильне місце, інакше сигнал Wi-Fi буде жахливим
Щоб маршрутизатор Wi-Fi роздавав якнайкращий сигнал, важливо знайти найвдаліше місце для нього в будинку. Біля деяких електроприладів ставити роутер не можна.
Варто знати про сім побутових приладів, поряд з якими не рекомендується розміщувати Wi-Fi-маршрутизатор. Про це пише видання The Sun.
Біля яких приладів не можна ставити роутер Wi-Fi:
- Телевізор. Будь-які великі металеві предмети тримайте подалі від маршрутизатора Wi-Fi. Останній випромінює електромагнітні радіохвилі, а метал може поглинути їх, внаслідок чого падає швидкість інтернету. Особливо важливо прибрати подалі від роутера телевізор із підтримкою Bluetooth.
- Колонки Bluetooth. Wi-Fi і Bluetooth мають однакові радіочастоти, що веде до порушення роботи обох.
- Мікрохвильова піч. Цей пристрій часто використовує електромагнітні хвилі на тій же частоті, що і деякі маршрутизатори Wi-Fi.
- Духовка. Найчастіше печі металеві та досить великі, що негативно позначиться на сигналі Wi-Fi.
- Холодильник Ще один небажаний сусід для роутера, знову-таки через метал.
- Радіоняня. Цей прилад випромінює радіохвилі, які завадять з’єднанню Wi-Fi.
- Порохотяг. Не варто вмикати пилосос біля маршрутизатора Wi-Fi, це може призвести до зниження швидкості. Крім того, можливі перешкоди через електродвигун у вакуумі та випромінювання. Але як тільки ви вимкнете пристрій, проблема зникне.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не радять ставити маршрутизатор і біля акваріума. А ще ми писали, які хитрощі допоможуть посилити сигнал Wi-Fi.