Не тільки телевізор: поруч із якими приладами в будинку не можна ставити роутер Wi-Fi

Для маршрутизатора потрібно вибрати правильне місце, інакше сигнал Wi-Fi буде жахливим

Щоб маршрутизатор Wi-Fi роздавав якнайкращий сигнал, важливо знайти найвдаліше місце для нього в будинку. Біля деяких електроприладів ставити роутер не можна.

Варто знати про сім побутових приладів, поряд з якими не рекомендується розміщувати Wi-Fi-маршрутизатор. Про це пише видання The Sun.

Біля яких приладів не можна ставити роутер Wi-Fi:

Телевізор. Будь-які великі металеві предмети тримайте подалі від маршрутизатора Wi-Fi. Останній випромінює електромагнітні радіохвилі, а метал може поглинути їх, внаслідок чого падає швидкість інтернету. Особливо важливо прибрати подалі від роутера телевізор із підтримкою Bluetooth.

Будь-які великі металеві предмети тримайте подалі від маршрутизатора Wi-Fi. Останній випромінює електромагнітні радіохвилі, а метал може поглинути їх, внаслідок чого падає швидкість інтернету. Особливо важливо прибрати подалі від роутера телевізор із підтримкою Bluetooth. Колонки Bluetooth. Wi-Fi і Bluetooth мають однакові радіочастоти, що веде до порушення роботи обох.

Мікрохвильова піч. Цей пристрій часто використовує електромагнітні хвилі на тій же частоті, що і деякі маршрутизатори Wi-Fi.

Цей пристрій часто використовує електромагнітні хвилі на тій же частоті, що і деякі маршрутизатори Wi-Fi. Духовка. Найчастіше печі металеві та досить великі, що негативно позначиться на сигналі Wi-Fi.

Найчастіше печі металеві та досить великі, що негативно позначиться на сигналі Wi-Fi. Холодильник Ще один небажаний сусід для роутера, знову-таки через метал.

Радіоняня. Цей прилад випромінює радіохвилі, які завадять з’єднанню Wi-Fi.

Цей прилад випромінює радіохвилі, які завадять з’єднанню Wi-Fi. Порохотяг. Не варто вмикати пилосос біля маршрутизатора Wi-Fi, це може призвести до зниження швидкості. Крім того, можливі перешкоди через електродвигун у вакуумі та випромінювання. Але як тільки ви вимкнете пристрій, проблема зникне.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не радять ставити маршрутизатор і біля акваріума. А ще ми писали, які хитрощі допоможуть посилити сигнал Wi-Fi.