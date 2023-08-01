Зробіть це із телефоном – зарядиться за секунди: прості трюки

Смартфон буде заряджатися швидше, якщо вимкнути його та зняти чохол

Багато користувачів хочуть прискорити заряджання мобільного телефону. Це легко зробити за допомогою простих трюків, наприклад, знявши чохол і залишивши гаджет у спокої, доки він підключений до мережі.

Щоб смартфон заряджався швидше, скористайтесь цими легкими способами. Порадами поділився ресурс Guiding Tech.

Як прискорити заряджання телефону:

Використовуйте адаптер для швидкого заряджання та сумісні аксесуари. Цей варіант є актуальним для смартфонів, що підтримують вищезгадану технологію. Важливо: переконайтеся, що зарядний кабель підтримує швидку зарядку.

Уникайте бездротової зарядки. Це не найшвидший спосіб поповнити акумулятор енергією. До того ж, так споживається на 47% більше енергії, якщо порівнювати з провідною зарядкою.

Перевірте, чи не пошкоджено аксесуари для заряджання. В іншому випадку ви ризикуєте зіпсувати і гаджет, і зарядний пристрій.

Не використовуйте телефон під час заряджання. Найпростіший спосіб прискорити процес – залишити ваш гаджет у спокої, щоб він не "розпорошувався" і на додатки, і на ігри, і на власне зарядку.

Увімкніть режим польоту. Так гаджету не доведеться витрачати енергію на Wi-Fi, стільникові мережі чи Bluetooth.

Перевірте температуру пристрою. Перегрів знижує швидкість заряджання і навіть зупиняє її.

Зніміть чохол із телефону. Спритний трюк допоможе знизити температуру пристрою, що краще для заряджання.

Закрийте фонові програми. Нічого не повинно споживати енергію батареї, якщо потрібно якнайшвидше набрати відсотки заряду.

Вимкніть телефон під час заряджання. Кардинальний крок, який також пришвидшить зарядний процес.

Завжди використовуйте настінну розетку. Порти USB можуть забезпечити вихідну потужність лише 0,5 А, тоді як настінна розетка – 1 А.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з телефоном під час заряджання "чужим" зарядним пристроєм. А ще ми писали, коли краще заряджати смартфон – вдень чи вночі.