Три приховані причини, з яких телефон "гальмує" та "глючить"

Нові версії прошивок можуть вимагати більших технічних можливостей, ніж має пристрій

Прості кроки можуть прискорити роботу телефону та продовжити його "життя", але згодом він все одно починає працювати повільніше. Це відбувається з кількох причин.

Про них розповів портал itechua.

Нова версія прошивки

Кожен смартфон має конкретну прошивку, що відповідає його технічним характеристикам. При цьому версії Android чи iOS регулярно оновлюються. Будь-яке оновлення дає додаткові можливості, але технічна "начинка" вашого телефону залишається незмінною.

Нові версії прошивок можуть вимагати більшого обсягу оперативної пам’яті, продуктивнішого процесора. У якийсь момент можливостей смартфона стає недостатньо, і він перестає нормально функціонувати.

Однак повна відмова від оновлень системи має свої недоліки — нові версії мають додаткові заходи безпеки, що захищають телефон від шкідливих програм. Крім того, багато програм оновлюються паралельно з оновленнями ОС і можуть не працювати на старих версіях Android або iOS.

Непомітні оновлення програм

Програми теж постійно оновлюються і можуть вимагати "просунутіших" технічних характеристик. При цьому розробники рідко підтримують старі пристрої.

Щоб виправити ситуацію, треба зайти в налаштування магазину програм та заборонити автооновлення. Багато програм роками чудово працюють без оновлень. Однак деякі розробники забороняють використання старіших версій, вимикаючи доступ до сервера. У цьому випадку доведеться таки оновити програму.

Маленький обсяг постійної пам’яті

Розмір фізичної пам’яті смартфона поступово зменшується. Як правило, на Android-пристроях застосовують флеш-пам’ять, що відрізняється високою швидкістю роботи. При цьому чим більше фізичної пам’яті зайнято, тим повільніше працює пристрій. Крім того, флеш-пам’ять має обмежений ресурс перезапису.

Кардинально вирішити цю проблему не можна — хіба намагатися не забивати телефон файлами та даними під зав’язку. На пристрої має залишатися щонайменше 30-40% вільної фізичної пам’яті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо ви підозрюєте, що ваш телефон "підхопив" вірус і які ознаки говорять про зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.