Цього слід уникати: помилки, які робить кожен другий під час заряджання свого смартфона

Поради, як продовжити термін служби вашого мобільного телефону

Сьогодні кожен залежить від свого смартфона. Ніхто не може обійтися без нього, і це також причина, через яку ми поспішаємо перезарядити його, як тільки батарея розрядиться. Однак те, як ми це робимо, може мати серйозні наслідки для наших телефонів.

Про шкідливі звички, яких необхідно позбутися, щоб зберегти автономність акумулятора і продовжити термін служби смартфона, розповідає портал santeplus. Їх робить кожен.

Яких помилок слід уникати під час заряджання смартфона?

Не заряджайте гаджет "холодним" або "гарячим"

Одна з найпоширеніших помилок. Не вмикайте смартфон у розетку, як тільки повернетеся додому з дуже холодних або дуже спекотних температур. Зачекайте, доки гаджет не охолоне/нагріється до кімнатної температури.

Не залишайте смартфон на сонці, доки він підключений до мережі

Підключення смартфона до мережі, коли він знаходиться на сонці, може призвести до необоротного пошкодження. Температура вашого пристрою і так підвищується, але якщо ще ви забудете його на сонці, воно перегріється.

Не давайте акумулятору повністю розрядитися

Не слід чекати, поки телефон досягне 0%, щоб підключити його до заряджання. Просто намагайтеся підтримувати заряд мобільного акумулятора вище 30% та уникайте заряду вище 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як прискорити зарядку телефону. Є два простих способи зробити це, не зашкодивши батареї.