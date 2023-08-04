Чому потрібно заряджати смартфон від розетки, а не через USB-порт: не всі знають

Дізнайтеся, чим цей спосіб кращий саме для вас

Існує два звичайні способи заряджання мобільного пристрою. Перший метод — використання зарядного пристрою, який вставляється в розетку. Другий метод – це підключення кабелю до USB-порту на персональному комп’ютері (ПК), ноутбуці чи телевізорі.

Багатьох користувачів хвилює, який із цих методів є швидшим. Все ж таки варто заряджати смартфон за стандартним способом, пише itechua.

Чому краще заряджати телефон через розетку

Ця дія виконується з метою запобігання проблемам з низьким струмом. Якщо заряджати гаджет через комп’ютер, це може призвести до нестачі енергії і, як наслідок, заряд акумулятора збільшуватиметься занадто повільно.

При відсутності доступу до стандартного джерела заряджання можна скористатися портом USB ноутбука або іншого пристрою. Такий варіант може бути корисним, особливо під час поїздок, коли батарея заряджається повільніше, але це дозволяє власнику гаджета продовжувати приймати дзвінки та повідомлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, які хитрощі допоможуть прискорити зарядку мобільного телефону. А ще ми писали, через яку популярну функцію смартфон може розряджатися занадто швидко.