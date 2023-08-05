Як не варто заряджати улюблений смартфон: погано, що багато хто так робить

Пояснюємо, як ставити смартфон на зарядку, щоб не зашкодити акумулятору

Багато людей звикли заряджати свої мобільні телефони та залишати їх у мережі на всю ніч, поки вони сплять. Але це погана звичка, оскільки заряджаючи батарею до 100%, це може призвести до серйозних пошкоджень акумулятора.

Суперечки про найкращий рівень заряду мобільного телефону продовжуються. Проте всі експерти погоджуються в тому, що не варто заряджати телефон до 100%. Про це пише itsider.

Як краще заряджати смартфон

Для збільшення терміну служби акумулятора рекомендується підтримувати заряд від 20% до 80%. Звичайно, повна зарядка до 100% не завдасть вашому телефону одразу шкоди. Але з часом це може призвести до змін в автономній роботі батареї, оскільки надмірне заряджання створює значне навантаження на акумулятор.

Раніше "Телеграф" писав, як не можна заряджати мобільний телефон. Одна помилка може спричинити займання.

Також ми розповідали, які хитрощі допоможуть прискорити зарядку мобільного телефону. А ще ми писали, через яку популярну функцію смартфон може розряджатися занадто швидко.