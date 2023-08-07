До якого відсотка не можна розряджати телефон: батареї прийде кінець

Давати смартфону повністю "сісти" — дуже погана звичка

Питання про те, до якого відсотка потрібно заряджати мобільний телефон, залишається дискусійним. Що достеменно відомо, не рекомендується повністю розряджати гаджет.

Не можна дозволяти заряду досягати нульової позначки, інакше батарея смартфона швидко зіпсується. Про це йдеться у матеріалі Guidingtech.

Так, немає конкретного відсотка, за якого слід розпочинати зарядку. Але зазвичай рекомендується не допускати розряду акумулятора до нуля. Це погано впливає на роботу батареї та скорочує її термін служби.

Гаджети Apple, наприклад, повідомляють користувачів про низький рівень заряду, коли він досягає 20%. Крім того, часто часткова зарядка краще для акумулятора iPhone, ніж нечаста повна зарядка.

Користувачам не варто чекати, доки батарея вичерпає енергію. Краще підключати смартфон до мережі при 30, 40 або 60 відсотках, щоб не ризикувати, що заряд впаде нижче за мінімально допустимі 20%.

Раніше "Телеграф" розповідав, які хитрощі допоможуть продовжити життя батареї телефону. А ще ми писали, яку функцію потрібно включити, щоб зберегти заряд вашого гаджета.