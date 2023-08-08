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Телефон буде працювати цілодобово: чотири налаштування, щоб заощадити заряд

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Оптимізуйте налаштування iPhone Новина оновлена 08 серпня 2023, 11:48
Оптимізуйте налаштування iPhone. Фото Freepik

За допомогою простих хитрощів ви продовжите автономний час роботи гаджета

Якщо ваш мобільний телефон швидко розряджається, варто заглянути в налаштування. Зекономити заряд гаджета дуже просто без зайвого клопоту.

Щоб iPhone довше залишався зарядженим, користувачам варто скористатися чотирма хитрощами. Про це йдеться у матеріалі Guidingtech.

Користувачі можуть продовжити автономний час телефону. Для цього зверніть увагу на ці налаштування:

  • Увімкніть автояскравість. Ця функція є в будь-якому смартфоні.
  • Вимкніть фонове оновлення для певних або всіх програм. Не варто надмірно навантажувати гаджет.
  • Перевірте, які програми споживають заряд акумулятора, і відповідно вимкніть/вилучіть їх. Така "ревізія" помітно заощадить дорогоцінні відсотки.
  • Увімкніть режим низького споживання енергії, коли телефон не використовується. Найпростіший спосіб зберегти повну батарею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як уберегти мобільний телефон від перегріву. Користувачам варто знати про прості правила. А ще ми писали, чи можна залишати смартфон довго в розетці та чи шкодить нічна зарядка гаджету.

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#Мобільний телефон #Смартфон #Телефон