Телефон буде працювати цілодобово: чотири налаштування, щоб заощадити заряд

За допомогою простих хитрощів ви продовжите автономний час роботи гаджета

Якщо ваш мобільний телефон швидко розряджається, варто заглянути в налаштування. Зекономити заряд гаджета дуже просто без зайвого клопоту.

Щоб iPhone довше залишався зарядженим, користувачам варто скористатися чотирма хитрощами. Про це йдеться у матеріалі Guidingtech.

Користувачі можуть продовжити автономний час телефону. Для цього зверніть увагу на ці налаштування:

Увімкніть автояскравість. Ця функція є в будь-якому смартфоні.

Ця функція є в будь-якому смартфоні. Вимкніть фонове оновлення для певних або всіх програм. Не варто надмірно навантажувати гаджет.

для певних або всіх програм. Не варто надмірно навантажувати гаджет. Перевірте, які програми споживають заряд акумулятора, і відповідно вимкніть/вилучіть їх. Така "ревізія" помітно заощадить дорогоцінні відсотки.

і відповідно вимкніть/вилучіть їх. Така "ревізія" помітно заощадить дорогоцінні відсотки. Увімкніть режим низького споживання енергії, коли телефон не використовується. Найпростіший спосіб зберегти повну батарею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як уберегти мобільний телефон від перегріву. Користувачам варто знати про прості правила. А ще ми писали, чи можна залишати смартфон довго в розетці та чи шкодить нічна зарядка гаджету.