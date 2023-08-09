Що ви робите не так: сім причин, через які телефон повільно заряджається

Зверніть увагу на якість зарядного пристрою та не чіпайте смартфон, поки він підключений до живлення

Нерідко потрібно підзарядити мобільний телефон якнайшвидше, але гаджет набирає заряд дуже довго. З чим це може бути пов’язано?

Якщо смартфон заряджається повільно, зверніть увагу на сім частих причин. Про це розповідає матеріал Guidingtech.

Дізнатися, чому телефон повільно заряджається, допоможуть ці найпоширеніші причини:

Ви не використовуєте сумісний адаптер швидкого заряджання.

Ви використовуєте бездротову зарядку для заряджання телефону.

Ви заряджаєте смартфон за допомогою ноутбука.

Ваші аксесуари для заряджання застаріли та пошкоджені.

Для зарядки гаджета необхідно використовувати правильний кабель гарної якості.

Ви постійно користуєтесь смартфоном, доки він заряджається.

Ваш пристрій нагрівається під час процесу.

Щоб прискорити заряджання гаджета, підберіть якісні, справні та сумісні зарядні аксесуари. Настінна розетка дозволить поповнити енергію швидше, ніж кабель USB та ноутбук або бездротовий метод. Крім того, не вмикайте "важкі" програми, поки телефон підключено до мережі. Докладніше про засоби прискорення зарядки вашого пристрою "Телеграф" розповідав раніше.