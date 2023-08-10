Україна створила портативного вбивцю ворожих дронів: що він може (фото)

Іншим засобам РЕБ складно боротися з ворожими БПЛА

Україна активно розробляє не лише власні дрони, а й засоби протидії ворожим "пташкам". Нового "вбивцю" ворожих дронів представила компанія "Антидрон Україна".

Про це повідомляє "Телеграф".

Співробітники підприємства минулого місяця закінчили роботу над своєю новою зброєю C-Vog FPVKiller. Як можна зрозуміти з назви, його завданням буде знищення ворожих FPV-дронів. Він створює перешкоди, що пригнічують канал управління дронів, практично невразливих для інших засобів РЕБ, і таким чином виводить його з ладу.

Характеристики FPVKiller

пригнічення каналів управління — у межах 850-940 мГц;

система управління – механічний вимикач;

час роботи – до 1 години;

антена — колінеарна, склопластикова;

час безперервної роботи — до 3-4 хвилин, потім потрібне охолодження;

час заряджання батареї — 2,5-3 години.

Зараз у компанії-виробника готово 30 комплексів C-Vog FPVKiller, у майбутньому вона планує розширювати виробництво.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ використовують на фронті безпілотник українського виробництва, який прозвали "Маньячело".